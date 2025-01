Hiina sõjavägi: suudame nüüd allveelaevalt ka lennukeid avastada

Hiina teadlased on väidetavalt välja töötanud ja testinud uut veealust sensorit, mis suudab avastada õhusõidukeid mitme miili kauguselt. Kui need teated vastavad tõele, võib see tehnoloogia olla oluline täiendus Hiina Rahvavabastusarmee mereväe (People’s Liberation Army Navy ehk PLAN) arsenalile, eriti allveelaevade laevastikule.