Tehisarufirma OpenAI uus inimesest targem mudel kulutab küsimusele vastamiseks tuhandeid eurosid

OpenAI loodud uus keelemudel o3 saavutas ARC-AGI tehisaru intelligentsustestis üldvõimekuse hindamises märkimisväärse tulemuse – 88%. Tegemist on seni kõrgeima skooriga, mis ületas eelmise o1 mudeli 32-protsendise tulemuse. Ka inimesest on see parem, sest inimtestijad on ARC-AGI testis saavutanud vaid 73-77 protsenti.