Eesti ekspert: Hiina tehisaru mudelit DeepSeek tuleks kasutada väga ettevaatlikult

DeepSeek on Hiina idufirma teenus, mis sarnaneb nii välimiselt kui sisult üsna palju USA idufirma OpenAI vestlusrobotiga ChatGPT. Kuid tegemist on Hiina ettevõttega, mis kogub andmeid Hiinas, allub Hiina seadustele ja ei avalda väga palju, mida andmetega täpsemalt edasi tehakse, mis on teenusesse sisestatud.

Sellepärast ja eriti just Hiina seadusesätete pärast, mis kohustavad Hiina ettevõtteid ja ka üksikisikuid teatud tingimustel andma teavet riigiasutustele riikliku julgeoleku eesmärkidel, on selle kasutamine seotud riskidega.

«Üheks olulisemaks õigusaktiks on 2017. aastal vastu võetud Hiina Riikliku Luureseadus (National Intelligence Law), mille kohaselt peavad «kõik organisatsioonid ja kodanikud toetama, abistama ja tegema koostööd riigi luuretööga vastavalt seadusele». Siiski ei tähenda see, et kõik ettevõtted peaksid igapäevaselt oma andmeid automaatselt valitsusele edastama, vaid et nad on kohustatud seda tegema, kui riiklikud asutused (nt luure-, julgeoleku- või õiguskaitseorganid) selleks ametliku nõude esitavad,» ütleb Markko Liutkevičius ja soovitab kõigil, kes tahavad äriks tehisintellekti kasutusele võtta, lugeda RIA tellitud analüüsi AI tehnoloogia riskidest ja nende leevendamise võimalustest.