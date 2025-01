Fullers360 kaubandusjuht Tim O'Halloran rõhutas, et Vessev VS-9 muudab nende laevastikku ja reisijate kogemust päris korralikult. Selle laeva uuenduslik disain ja jätkusuutlikus sobivad ideaalselt Aucklandi merekeskkonda. Seda on aga kasutatud ka mujal ning tegemist on tehnoloogiaga, mis sobib väga hästi tihedalt asustatud linnade veetranspordiks.