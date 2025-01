Pole kahtlustki, et infraheli on olemas. Nii pole kahtlust ka selles, et selline masin, nagu elektrit tootev tuulik mingis osas ka infraheli tekitab. Loodus on infraheli täis: meri, lained tuul ja loomadki seal – vaalad näiteks – suhtlevad infraheli tekitades. Milles veel pole kahtlust: selles, et tuulikute tekitatud infraheli pole päris sama, mis kohisevates puulatvades tekkiv või merelainete ja tuule tekitatud. Nii lihtsalt on.