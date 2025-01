Need oreliviled on ca 10 meetri kõrgused ja tekitavad heli, mis oktaave madalamad, kui klaveril tekitatud madalaim noot. Heli sellest vilest võngubki umbes 8 korda sekundis – 8Hz. Seda ei saa kuulda aga see paneb võnkuma mitte korvatrumminaha vaid inimese suuremad õõnsused – rinnakorvi näiteks. Fotol Exteri kiriku oreliviled Inglismaal.

Pole kahtlustki, et infraheli on olemas. Nii pole kahtlust ka selles, et selline masin, nagu elektrit tootev tuulik mingis osas ka infraheli tekitab. Loodus on infraheli täis: meri, lained tuul ja loomadki seal – vaalad näiteks – suhtlevad infraheli tekitades. Milles veel pole kahtlust: selles, et tuulikute tekitatud infraheli pole päris sama, mis kohisevates puulatvades tekkiv või merelainete ja tuule tekitatud. Nii lihtsalt on.