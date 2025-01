Elon Musk lubas seda jälle: Tesla saab täieliku isejuhtimise juunis

Teslad on juba mõnda aega kasutanud isejuhtimist, mis lubab sõidu ajal juhil käed rooli küljest lahti lasta. Varsti võib aga lisanduda võimalus, et saadad auto ise taksot sõitma täitsa ilma juhita.

Tehnoloogiafirma Tesla juht Elon Musk lubas aktsionäridele saadetud kirjas, et täielik isejuhtimine on nüüd lõpuks kätte jõudmas, ehkki varem on mitu välja käidud tähtaega mööda läinud. Seekord aga võivad autojuhid mitte ainult käed roolist lahti lasta, vaid lasta autol täiesti omaette liikluses toimetada selle aasta juunist. Nende Tesla võib isegi taksot sõitma saata.