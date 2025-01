GALERII Tallinnas näidati esimest korda Volkswageni uut linnamaasturit Tayron

Eeldatavalt võiks sellest saada Volkswageni üks populaarseimatest linnamaasturitest, see on ka tootja ainus sõiduauto, mida saab valida seitsmeistmelisena.

Nii nagu uudismudelitele viimasel ajal kombeks, jooksevad selle väliskülgedel LED-efekttuled, mis seekord ulatuvad taha välja, mis teeb möödasõidetavad ja naabrid kadedaks. Ühtlasi aitab see kaasa ka ohutusele, sest auto on paremini nähtav.

See viimane pakub esivedu ja kuni 120 km sõiduulatust, mis võiks olla sobiv igapäevaselt linnas kulgejale, kes vajab siiski nädalavahetuseks bensiinimootorit, et pikemaid otsi sõita.

Pistikhübriidi versioone on kaks, võimsusega 150 kW (204 hj) või 200 kW (272 hj). Tayronil on kiirlaadimisvõimekus, mis on pistikhübriidide ehk PHEVide puhul haruldane – see lubab laadida kuni 40 kW võimsusega alalisvoolu kiirlaadimisjaamades ning kuni 11 kW vahelduvvoolu seinalaadijas või laadimisjaamas.