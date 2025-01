Info-Auto avab Tallinnas Lynk & Co autode esindussalongi

Lynk & Co

Foto: Lynk & Co

Hiljuti sai Eesti autoturul juba neljandat aastakümmet tegutsev Info-Auto 2016. aastal Göteborgis asutatud automargi Lynk & Co ametlikuks edasimüüjaks Eestis. Aprilli alguses avatakse Eestis esimene Lynk & Co esindussalong. ​Autotootja omanikud on peale mullust reorganiseerimist nüüd Geely Auto Group ja täiselektriliste autode tootja Zeekr.