Apple on ootamatu koostöö raames ühendanud jõud Elon Muski SpaceX-i ja mobiilioperaatoriga T-Mobile, et lisada oma uusimasse iPhone’i operatsioonisüsteemi tugi Starlinki satelliidivõrgule. Samasuguse kosmosesõnumite teenuse said paar nädalat tagasi suurema kärata ka mõned Samsungi telefonid.