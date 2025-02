Tehisaru kujundas arvutikiibid, mille toimet enam inimaju ei mõista

Kiibid on tänapäeval igal pool alates autodest ja nutitelefonidest kuni superarvutiteni. See tekitab pideva surve luua aina paremaid ja võimsamaid kiipe võimalikult kiiresti. Teadlased on hakanud nüüd usaldama osa kiibidisaini protsessist tehisintellekti kätte ja tulemused on üllatavad.