VIDEO Just selline hakkab välja nägema järgmine «Battlefield»

«​Battlefield Labs on koht, kus saame koos teiega, meie mängijatega, testida kontseptsioone ja kogemusi, mille üle oleme põnevil,» ütleb EA. «Tahame, et meie kogukond mängiks «Battlefieldi» tulevikus võtmerolli ja see on paljudele teist võimalus seda teha.»