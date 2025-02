San Franciscos asuv tehisintellekti idufirma Perplexity AI, mis pakub uutmoodi nii-öelda seletavat otsingumootorit, andis teada, et Hiina DeepSeek R1 mudelit saab nüüd kasutada nende teenustes nii veebis, mobiilirakenduses kui ka MacOS-i platvormil.

Ettevõtte tegevjuhi Aravind Srinivase sõnul on see oluline nii kasutajamugavuse kui infovabaduse seisukohalt: «Meie eesmärk on pakkuda täpset ja usaldusväärset teavet ilma piiranguteta,» sõnas Srinivas kasutajatele saadetud kirjas.