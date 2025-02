Google tegi oma tehisintellekti kohta kõhedusttekitava otsuse

Google’i ajakohastatud tehisintellekti põhimõtted rõhutavad, et ettevõte püüab leevendada soovimatuid või kahjulikke tagajärgi ning vältida ebaõiglast kallutatust. Lisaks soovitakse tegevust joondada rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste laialdaselt aktsepteeritud põhimõtetega. Enam pole seal kindlat lubadust, et tehisintellekt ei tohi kahju tekitada.

Just see lõik on Google´i kodulehelt nädala alguses ära haihtunud.

Viimastel aastatel on Google’i lepingud USA ja Iisraeli sõjaväele pilveteenuste pakkumiseks põhjustanud ettevõttesisest tõsist vastuseisu töötajate seas. Kuigi Google on väitnud, et nende tehisintellekti ei kasutata inimeste kahjustamiseks, kinnitas USA kaitseministeeriumi tehisintellekti juht hiljuti TechCrunchile, et teatud ettevõtte AI-mudelid kiirendavad Ameerika sõjaväe sihtmärkide hävitamise ahelat.