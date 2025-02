Selline pallikujuline suitsiididroon kihutab 64 kilomeetri kaugusele

See droon, ohust hoiatava nimega P.S. Killer (lühendatult lihtsalt PSK), eristub mitte ainult oma ovaalselt ümara disaini poolest, vaid ka sellega, et seda saab käega visates käivitada ja lendu lasta, muutes selle eriti kiiresti kasutusvalmiks kriitilistel hetkedel lahinguväljal. See on nagu granaat, mis visates lendab kümnete kilomeetrite kaugusele.