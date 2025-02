TEHNIKA Kirvega sidearve kallale - või skalpelliga

Kiirustestide lehe Ookla detsembri testitulemuste järgi oli Eestis keskmine internetikiirus mobiilse ühendusega 106 Mbit/s, kaabli otsast aga 89 Mbit/s. Igal aastal ilmub ka uudiseid sellest, kui maha me oleme jäänud teistest just kiiruse poolest, kuid selle tabeli järgi on pilt hetkel mobiilse andmesidega juba üsna hea: maailmas oleme 19. kohal, lähiriikidest jäävad meist tahapoole Läti (24.) ja Leedu (25.). Püsiühenduse osas aga on olukord kurvem: riikide edetabelis oleme 67. kohal ning tagapool ka Venemaast.