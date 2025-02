PODCAST Videomängudel on natsiprobleem. Kuidas seda lahendada?

Aasta on 2025, ent natsid suudavad ikka ühel või teisel moel uudistesse jõuda. Sama kehtib ka videomängude puhul.

Nimelt on Allan ja Sten mänginud ühte teost, millel on suur natsiprobleem ning üheskoos üritatakse sellele lahendust leida. Õnneks on murele lihtne lahendus – piisab võimsast snaiperrelvast ja peotäiest kuulidest!