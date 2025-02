Eesti tehisaru ettevõte Pactum AI valiti konkursi Future Unicorn Award finalistiks

Future Unicorn Awards konkurssi korraldab tehnoloogiasektori katusorganisatsioon DIGITALEUROPE. Kõige parema kasvupotentsiaaliga ettevõtete kohta esitavad konkursile ettepaneku ettevõtlusliidud 29 riigist üle Euroopa.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) seadis sel aastal Eestist auhinnakandidaadiks Pactum AI.

ITL-i tegevjuht Doris Põld ütles, et see auhind on suurepärane võimalus tõsta esile Eesti tehnoloogiaettevõtteid: «DIGITALEUROPE tunnustab selle auhinnaga Euroopa lootustandvamaid tehnoloogiaettevõtteid. Pactum AI on revolutsiooniline oma tehisintellektil põhineva platvormiga, mis aitab automatiseerimise kaudu läbirääkimisi pidada ning kiiremini äris lepinguteni jõuda. Peame Eestis olema uhked oma konkurentsivõimeliste ettevõtete üle, kes ka Euroopas silma paistavad.»

Pactum AI tegevjuhi Kaspar Korjuse sõnul on neil au, et ITL neid sellele auhinnale nomineeris: «Maailm on omaks võtnud tehisintellekti ja Pactum, kes on hangete agentide AI liider, esindab Euroopa innovatsiooni ja tehnoloogilise võimekuse tipptaset.»

Alates 2018. aastast välja antav tunnustus Future Unicorn Awards on Euroopa tehnoloogiasektori algatus, mille eesmärk on tutvustada Euroopa tulevasi tehnoloogia superstaare ja kuulata nende häält ELi poliitika kujundamisel.

Pactum AI tarkvara kasutavad mitmed Fortune 500 ettevõtted, et pidada samaaegselt tuhandeid autonoomseid läbirääkimisi oma tarnijatega, et leida mõlemale poolele paremaid pakkumisi. lahendus võib suurtes tehingutes säästa miljoneid, suurendab tarnijate kaasamist ja parandab äritegevuse kiirust. Hankemeeskonnad saavad hallata rohkem läbirääkimisi rohkemate tarnijatega. Pactum ehitab maailma suurimat läbirääkimiskäitumise õppimise raamatukogu. Tehisintellektiga läbirääkimistel olevate tarnijate tagasiside on ettevõtte sõnul olnud valdavalt positiivne.