Turvaeksperdid: Hiina tehisaru DeepSeek saadab kaitsmata andmeid TikToki serveritesse

Deepseek on veebileht nagu ikka, kuid andmeid, mida sinna tipitakse, võib see saata avalikult ilma krüpteerimata, avastasid eelmisel nädalal turvaeksperdid. Keegi võib need vahelt võtta.

Hiljutine turvaaudit on paljastanud tõsised turvaprobleemid DeepSeeki mobiilirakenduses, mis töötab Apple'i iOS operatsioonisüsteemil. Peamine avastus on, et rakendus saadab tundlikke kasutaja- ja seadmeandmeid üle interneti TikToki firmale Hiinas ilma krüpteerimata, muutes need haavatavaks pealtkuulamise ja manipulatsioonirünnakute suhtes, kirjutab The Hacker News.