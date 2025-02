Robin Kool ja Vitality võitsid IEM Katowice «CS2» turniiri

He wasn't going to lose Katowice final twice 😎 @ropz 📸 @theMAKKU | #IEM pic.twitter.com/sx2weqULYr

Ropzi jaoks oli tegu Vitality ridades esimese karikavõiduga. Märgiline on ka see, et esimene võit juhtus just IEM Katowice olema, sest kui ropz 2022. aasta alguses FaZe Claniga liitus, oli samuti Poola suurturniir see, kust eestlane oma esimese karika noppis. Teadagi ei jäänud see kaugeltki ainukeseks.