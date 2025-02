Video Uued Samsung Galaxy S25 telefonid – kas igal aastal peabki telefoni vahetama?

Galaxy S25 seeria täidab kõik tänapäeva lipulaevale esitatavad ootused – kõigil kolmel seeria telefonil on uusim Snapdragon 8 Elite protsessor ning 12 Gb muutmälu. Võrreldes varasema põlvkonnaga on parandatud nii aku mahutavust, jahutussüsteemi kui ka kaameraid.

Põhiliseks turunduslikuks uuenduseks on aga loomulikult erinevad tehisintellekti lahendused. Kuid kas neist uuendustest piisab, et rutata poodi ning vahetada välja oma eelmisel aastal ostetud mudel?

Kõik peamised telefonide tootjad tutvustavad igal aastal oma uusimaid lipulaevu. Aasta peale on väljakuulutamised ühtlaselt jaotatud, et tarbijaid infoga mitte üle koormata.

Samsungi uued telefonid tulevad jaanuar-veebruar, volditavad suvel, peamise konkurendi Apple’i iPhone’id aga septembris. Aasta-aastalt tekib aga üha enam tunne, et uuendused pole enam piisavad, et igal aastal uut tippmudelit soetada. Kas peakski?

Välimuselt on Galaxy S25 seeriast enim muudetud Ultra mudelit ehk seda kõige kallimat. Nüüd on telefonil kumerad nurgad, samas servad on lamedad. Nii on telefoni meeldivam käes hoida.