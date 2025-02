Suzuki hakkab Indias tootma nunnut elektrirollerit – kas see ka Euroopasse jõuab?

Nimekasutus erineb piirkonniti – Indias tuntakse seda kui e-Access, samas kui Euroopa turul kannab see nime Address 125. Sõiduki on välja töötanud Suzuki Motorcycle India, mis vastutab ka tootmise eest.

Suzuki esindajad rõhutasid, et ettevõte plaanib turule tuua mitmeid aku-elektrisõidukeid, et toetada süsinikuneutraalse ühiskonna loomist. Lisaks elektrisõidukitele pakutakse ka teisi alternatiive, sealhulgas sünteetilistel kütustel, vesinikmootoriga ja biokütustel töötavaid, et vastata ühiskonna ja tarbijate ootustele.