Täna ilmub «Civilization VII» – mida arvavad kriitikud ja fännid?

Negatiivsetest külgedest toodi esile asjaolu, et kasutajaliides on puudulik, mehaanika liiga lihtsustatud ja kolme ajastu süsteem tekitas vastakaid arvamusi.

Mängijate vastuvõtt on olnud kriitikute omast negatiivsem. Ka nende arust on teose kasutajaliides pettumust valmistav. Lisaks sellele leiavad mängurid, et mängul on palju erinevaid suuremaid ja väiksemaid tehnilisi probleeme.