FOTO Selline on ideaalne elektriauto – esialgu veel unistus

Krossoverid on Euroopas ülipopulaarsed. Need kuuluvad enimmüüdud mudelite hulka ning Tesla Model Y on pikka aega olnud ka üks maailma enimmüüdud elektriautodest. Seda silmas pidades otsustas Suurbritannia kindlustusettevõte Confused.com läbi viia põneva eksperimendi: luua kontseptsioonauto, mis põhineb inimeste viimase nelja aasta jooksul enim otsitud mudelitel.

Tulemuseks on The Zenith – digitaalne visioon täiuslikust elektriautost, mis ühendab eri sõidukite disainielemente. See on must, keskmise suurusega krossover täislaiuses LED-tulede ribaga nii esi- kui tagaküljel, meenutades värskendatud Tesla Model Y-t.