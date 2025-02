Ukrainlased nuputasid välja võtte, kuidas hävitada valguskiuga juhitavaid Vene droone

Ukraina sõjaväe üks mainekamaid drooniüksusi Magyar Birds Brigade teatas, et on leidnud lahenduse järjest ohtlikumaks muutuvale Vene FPV (first person view) droonide ohule. Need droonid kasutavad fiiberoptilisi kaableid raadiosignaalide asemel, muutes nad häirimise ja muude elektroonilise sõjapidamise meetmete suhtes immuunseks.