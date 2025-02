Uus maskeeritud õhutõrje nopib nüüd Ukrainas tõhusalt Vene rakette

Esiplaanil on näha tavaline transpordiveok, taga merekonteinerit meenutav õhutõrjesüsteem. Neid on võimalik vaenlase eest hästi ära peita. Uus lahendus kasutab vanu nõukogudeaegseid rakette, mida Ukrainal on varuks veel palju.

Foto: Briti kaitseministeerium / Forces News