Väikestviisi revolutsioon: Boschi uus autode pidurisüsteem töötab juhtmega

Seni on autodes kasutatud äärmisel juhul hübriidlahendust, kus dubleeritakse pidureid mehaanilise ühendusega, kuna elektri kadudes kaob ka pidurivõime. Nüüd usuvad Boschi arendajad, et süsteem on piisavalt töökindel, et võib kasutada ka eluliselt kriitilises pidurisüsteemis.