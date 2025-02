Goku on avaldanud terve hulga videod, mis tehtud tehisintellektiga. Masina tehtavaid vigu on õnnestunud vähendada.

Hiinas on ootamatult esile kerkinud veel üks tehisaru: TikToki firmale ByteDance kuuluv Goku AI. See on täiustatud tehisintellekti mudel, mis spetsialiseerub tekstikirjelduste põhjal kvaliteetsete videote genereerimisele. Veebruaris välja antud Goku+ teeb ülirealistlikku videosisu, mis sarnaneb päris elust tehtud sotsiaalmeedia lühivideotega. Väidetavalt pidi selline lahendus hoidma turundusvideo kuludest kokku 99 protsenti.