Aastal 2009 püstitas üks «Diablo»​ mängija rekordi, mis seisnes selles, et ta läbis kõnealuse teose vaid 3 minuti ja 12 sekundiga. Antud rekordit on alati peetud äärmiselt õnnelikuks, nüüd jõudsid aga teravsilmsed «Diablo» fännid järeldusele, et tegu on olnud pettusega.