Ekspert: Tesla esinduse avamine Eestis on vaid aja küsimus

Mihkel Pärtel rõhutab, et niivõrd tuntud tippbrändi nagu Tesla otsus Baltikumi tulla on positiivne signaal kogu piirkonnale ning muudab regiooni ka teiste rahvusvaheliste investorite jaoks atraktiivsemaks.

«Teslal on selge soov katta esindustega kõik kolm Balti riiki ning seega ei ole täna enam küsimus kas, vaid millal? Põhimõtteline otsus kõigi kolme riigi osas on olemas, kuid esimese hooga leiti sobiv lahendus just Leedu pealinnas,» selgitab Pärtel ning täpsustab, et lõpliku otsuse eelduseks oli asukoht, mis vastas Tesla kõrgetele standarditele nii klientide mugavuse, laadimisvõimaluste kui ka taristu osas laiemalt.