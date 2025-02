Võimsad laserid on muutunud levinud relvasüsteemideks, mida on paigaldatud ka laevadele. Nende ühe lasu odavus on peamine argument, miks neid luua. Nüüd on lisandunud ka tehisaru, mille abil on see aina täpsemini sihitav.

Foto: Ühendriikide merevägi