«Iseseisev 5G on mobiilsidevõrgu arengu järgmine samm. 2018. aastal tegi Elisa maailma esimese 5G kõne testvõrgus ning 2022. aastal võitis Elisa Eestis esimese riikliku 5G sagedusoksjoni ning avas 5G võrgu klientidele,» ütles Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu, «5G on juba tänaseks maailma tuntavalt muutnud ning standalone ehk iseseisva 5G võrgu klientideni toomine on järgmiseks arenguhüppeks.»