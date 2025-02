Kia avalikustab esimese ideeautost tootmisse jõudva PV5 mudeli välise disaini

Ideeautot Concept PV5 esitleti 2024. aasta tarbeelektroonikamessil CES. Keskmise suurusega PV5 on esimene mudel, mis debüteerib Kia uue üleilmse äristrateegia Platform Beyond Vehicle (PBV) raames.

PV5 tõstab esile Kia elektrisõidukite tehnoloogiat, mis on saanud ka hulga auhindu. See täidab mitmesuguseid vajadusi, pakkudes modulaarse ehitusega paindlikkust ja ruumi kohandamiseks, nii et autosid saab nagu Legosid kokku panna vastavalt vajadusele.