Eesti tehisaruettevõte Pactum AI võitis Euroopa tuleviku ükssarviku auhinna

DigitalEurope’i direktor Cecilia Bonefeld-Dahl rõhutas auhinnatseremoonial, et täna ei piisa sellest, kui ainult 14% maailma ükssarvikutest on pärit Euroopast – eriti ajal, mil Euroopa püüab suurendada oma majanduslikku ja julgeolekualast vastupanuvõimet üha pingelisemas geopoliitilises kontekstis: «Euroopa konkurentsivõime põhineb meie innovaatorite mõjukusel. 2025. aasta Future Unicorn Awardi võitjad annavad tunnistust sellest, et Euroopal on potentsiaali taastada oma juhtroll ülemaailmses tehnoloogia-maavõistluses. Näiteks paistavad konkursi võitjad silma tehisintellekti ja droonitehnoloogiate valdkonnas ning annavad juba positiivse panuse meie tehnoloogilisesse ökosüsteemi ja kaitsevõimesse.»