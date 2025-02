ARVUSTUS FreeBuds Pro 4: klapid, mis seisavad kõrvas vähemalt 5 kilomeetrit

Tõesti-tõesti, helikvaliteet on hea – ehkki see läheb iga aastaga sammukese paremaks, on niimoodi eelmise põlvkonnaga võrreldes vahe veel üsna väike, kuid sahtlist palju aastaid tagasi välja tulnud klappe välja koukides on muidugi vahe kõrvaga väga selgelt tajutav.