ARVUSTUS Galaxy S25 Ultra - endiselt hea pliiatsiga kaameratelefon, kuid nüüd veel rohkem tehisaru täis

Esimesed välised muljed pole väga emotsionaalsed, sest mida ikka telefonide välimuses annab muuta? Siingi on siiski oma turunduslikud trendid, mis vahelduvad, seekord on taas teravamate äärtega disain au sisse tõusnud. Nurgad on aga ümarad edasi.

Samas on S25 Ultra ülikitsastele ekraaniäärtele vaatamata kergem ja mugavam käes hoida, sest järsud servad justkui toetavad sõrmi ja ei lase kogemata ekraanile vajutada. Uus mudel on eelkäijast 15% kergem ja see on ka käes tunda, sellel on veidi suurem 6,9-tolline ekraan koos vähendatud raamidega. Korpus on Ultrale kohaselt veekindel ja klaas kriimustuskindel.