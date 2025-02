Microsofti juht: tehisaru mõju majandusele pole veel näha – lõpetage arutu kiitmine

Microsofti esimees ja tegevjuht Satya Nadella sõnul on hirm tehissuperintellekti ees, mis võiks asendada inimesi, asjatu ajal, mil ChatGPT-l on endiselt suuri puudujääke (pilt on tehtud Indias, Mumbai, 3. jaanuar 2023).

Kuigi tehisintellekti (AI) ümber käib enneolematu haip ja investeeringud voolavad sektori suunas miljardite kaupa, pole maailm seni näinud tõelist majanduslikku kasu, tõdes Microsofti tegevjuht Satya Nadella hiljutises taskuhäälingus antud intervjuus. Tema sõnul ei mõõdeta AI edu pelgalt selle põhjal, kui hästi see suudab lahendada keerulisi matemaatilisi mõistatusi – need võivad olla huvitavad, kuid praktilist kasu need ei paku. Selle asemel tuleks mõõdupuuks võtta globaalne majanduskasv.