Steam pakub proovimiseks sadu tasuta demosid, sealhulgas ka Eesti mängudele

See tähendab, et huvilistel on võimalik täiesti tasuta tutvust teha erinevate mängudega ning leida endale teoseid, mille ilmumiskuupäev kalendrisse märkida. Sadade demode hulgas leidub ka kodumaiseid mänge.

Esimeseks neist «Eleball»​. Mängu keskmes on tsirkuses töötav elevant, kelle ülesandeks pallil tasakaalu hoides rahvast lõbustada. Tema tulevik on aga kahtluse all, kuna tsirkus on otsustanud, et tunduvalt mõistlikum oleks eelistada tunduvalt tasakaalukamat robot-elevanti.

Ka võib Eesti mängude austajatele huvi pakkuda Pärnu stuudio Gamecani uusim looming «Oh, Hel No!» Teose keskmes on põrgust välja visatud pisikesed kuradid, kes peavad nüüd tühermaal ellu jääma.

Kokku segatakse ellujäämismängude elemente, baasiehitamist ning lainetega peale jooksvate vastastega võitlemist.Mängida saab nii üksi kui koos sõpradega.

Next Festi raames on uuenduskuuri saanud ka «Korter 1996» demoversioon. Lihvitud on kasutajaliidest, muudetud esemete asukohti ning parandatud tehnilisi probleeme.

Tegemist on klassikalise hiireklikiseiklusega, mis võtab luubi alla üksilduse temaatika. Mängija eesmärgiks saab enda korteri dekoreerimine ja organiseerimine.

Samuti saab külastada naabrite üksildasi kortereid, et leida rohkem esemeid, aga ka lahendada mõistatusi, mis avavad naabrite lugusid.