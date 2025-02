See trükkplaat sisaldab tarkvaraga juhitavat pinda, mida nimetatakse ümberkonfigureeritavaks intelligentseks pinnaks (RIS). Seda pinda saab paindlikult reguleerida, et peegeldada ja teravustada sissetulevaid elektromagnetlaineid suure täpsusega. Sellised elektromagnetilised peeglid ei aita mitte ainult signaali parimal võimalikul viisil vastuvõtjani juhtida, vaid ka signaale tohutu täpsusega häirida.

Uued intelligentse juhtimisega sidesüsteemid lasevad täpselt sihtida kindlaid võrguseadmeid, jättes teised ümberringi puutumata. Teadlased Max Plancki turvalisuse ja privaatsuse instituudist (Max Planck Institute for Security and Privacy ehk MPI-SP) ning Ruhri Ülikoolist Bochumis (Ruhr University Bochum ehk RUB) avastasid, et selle uues peagi saabuvas 6G võrgus oleva omadusega saab kasutada vahendeid sihitud segamisrünnakute läbiviimiseks, mis võib tulevikus viia küberrünnakud täiesti uuele tasemele.