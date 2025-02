VAATA GALERIID Suurõnnetuste puhul saab kogu vajaliku nüüd lihtsalt kaasa haarata

Suurõnnetuste puhuks on soetatud Terviseameti toel kiirabile katastroofihaagised. Neis on varustus, mille abil saab õnnetuskohal pakkuda elektrivarustust – haagises on generaator – ning selle abil saab kiiresti üles seada kannatanute esialgse hindamise, triaaži, ja nende edasise saatmise haiglatesse. Lisaks generaatorile on konteinerhaagises veel telk, voodid, soojapuhur, valgustid ja muugi kraam, mis on vajalikud sündmuskohal tegutsemiseks.