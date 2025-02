Aitab inimkätest: humanoidrobotid õpivad nüüd iseend kokku panema

Lisaks Apollo testimistele oma tehastes saab Florida peakorteriga Jabilist Apptroniku tootmispartner. Kui humanoidrobot osutub kaubanduslikult elujõuliseks, hakkab Jabil seda oma tehastes tootma. See tähendab aga praeguste plaanide järgi ka seda, et kui kõik läheb nii nagu vaja, hakkavad humanoidrobotid tulevikus iseennast kokku panema.

Kuigi humanoidrobotite arendajate fookus on tööstusautomaatikal, on taolised koostööd seni haruldased. Apptroniku jaoks on humanoidrobotite tootmisse kaasamine siiski veel tulevikumuusika – ettevõtte sõnul sihitakse kaubandusliku tootmise algust 2026. aastal.