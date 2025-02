Elisa pakub nüüd valguskaabliga koju Eesti kiireimat internetiühendust

Milleks seda vaja?

2,5 gigabitti tundub meeletu kiirus, mida ühel kodumajapidamisel võib olla raske täies mahus ära kasutada. Kuid on siiski kliente, kes seda vajavad, usub telekomioperaator.

Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomanni sõnul on viimastel aastatel hakanud kasvama sihtgrupp, keda iseloomustab just vajadus ülikiire interneti järele nii tehnoloogia arengu kui ka nende poolt tarbitavate teenuste tõttu.

2,5 gigabitti võib vajalik olla ka üksikutes kodukontoris, kus kogu tegevus toimub ettevõtte pilves ja kus on vaja eriti suuri faile liigutada, näiteks fotosid ja videoid või andmemudeleid. Kui kodus on mitu telerit ja kasutatakse korraga striiminguteenuseid 4K kvaliteedis filmide vaatamiseks, võib see kiirus abiks olla, samuti väga mahukate mängude allalaadimisel või online´is mängimisel.