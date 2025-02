Teadlased peitsid arvuti kiududesse ja sellest kooti riided – USA sõjavägi juba katsetab neid

Kiudarvutite füsioloogiliste andmete kogumise võime ületab tavapäraste kantavate seadmete võimalusi, mis on piiratud kindlate kehapiirkondadega nagu rindkere või randmed. Kuna kiudarvutid on integreeritud kangasse, saab neid paigutada ükskõik kuhu kehale.

Esialgsed katsed näitasid, et need riided on mugavad, masinpestavad ja praktiliselt nähtamatud. See läbimurre võib muuta isikliku tervisemonitooringu, sporditulemuste jälgimise ja isegi sõjaväelised turvasüsteemid palju tõhusamaks.