AJASTU LÕPP Microsoft sulgeb sel kevadel suhtlustarkvara Skype

Skype’i hääbumisest on räägitud juba aastaid, kuid Microsoft on seni hoidnud teenust elus sellele aeg-ajalt isegi uuendusi välja lastes. Viimases Skype’i Windowsi eelvaateversioonis on aga sisse kirjutatud teavitus, mis kinnitab, et alates maist ei ole Skype enam saadaval ning kasutajad peaksid oma kõned ja vestlused üle viima Teamsi, kirjutab XDA .

Nimelt leidis üks nende foorumikasutaja uuendatud Skype´i koodist vastava teate, mis peaks kasutajatele kuvama inforiba teatega «Starting in May, Skype will no longer be available. Continue your calls and chats in Teams» ehk «Alates maist pole Skype enam saadaval. Edaspidi saab oma kõnesid ja vestlusi pidada Teamsis»​.