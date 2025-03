Tasuta arvutimäng paneb sind ennast tundma nagu Harry Potter

Epic Gamesi veebipoes jagatakse sel nädalal ära üks teos, mille eest sentigi ei küsita. Sel korral on selleks « Mages of Mystralia ».

Tegemist on värviküllase seiklusmänguga, milles tuleb kehastuda nooreks võlukunstihuviliseks Ziaks. Nooruk peab hakkama saama maailmas, kus vülukunst on keelatud. Ometi on just maagia see, mille abil on võimalik päästa Mystralia kuningriik kurjuse küüsist.