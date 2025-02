KAART Eelmisel aastal vajasid Garmini hädaabiteenust kõige enam seljakotimatkajad

Garmin kui GPS-ide tootja on üks esimestest satelliidipõhise hädaabiteenuse pakkujatest, nüüd on lisandunud ka paljud telefonitootjad, näiteks Apple, CAT ja Huawei. Statistika järgi satuvad kõige enam mobiililevist väljaspool hätta just seljakotimatkajad. Garmini kaardil on täppe üle maailma, kust abi kutsuti. Eestis ühtki väljakutset polnud.

Foto: Garmin