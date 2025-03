Google´i uus kiip Taara tahab viia traadita interneti uute pööraste kiirusteni

Google´i salajases teadus- ja arenduskeskuses X loodud uus kiip Taara kasutab andmete edastamiseks valgust, pakkudes kiiruseid, mis konkureerivad fiiberoptiliste kaablitega. Projekti juht Mahesh Krishnaswamy teatas, et tehnoloogiat on arendatud seitse aastat ning see võimaldab internetiühendust ka piirkondades, kus traditsiooniliste kaablite rajamine on liiga kallis või keeruline.