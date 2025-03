Samsungi uued A-seeria telefonid on natuke teistsugused kui eelkäijad: kaamerakõrgendik on nimelt nüüd teise kujuga. Kuid ka sisu peitub üht-teist uuenduslikku, näiteks varem tippmudelitest tuntud tehisaru funktsioonid on kolinud nüüd ka odavmudelitesse.

Foto: Samsung