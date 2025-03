Kas Euroopa saaks tehnoloogiliselt ise hakkama?

Kuid kas on üldse vaja iga asja jaoks kohapealset teenust? Kunagi oli ka Eestis olemas oma pildialbumite teenus, videoid sai üles laadida Torusse, pilte riputada Nagisse. Eestis pandi kokku arvuteid, Leedus isegi telefone. Milline on seis nüüd? Miks meil pole omi teenuseid?

«Nii siis, kui Nagi ja Toru kinni pandi, kui ka nüüd veelgi rohkem on põhjuseks ikka see, et maailm on rahvusvaheline ning inimesed liikusid foto- ja videomaailmas ülemaailmsetesse teenustesse,» põhjendab tehnoloogiaettevõtja Jüri Kaljundi, kes omal ajal kodumaised pilveteenused käivitas, miks me siiamaani ei kasuta kodukootud lahendusi, vaid üle maailma on peamiselt USA tehnoloogiahiiud selle valdkonna hõivanud.