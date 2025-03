JAHE DIIL: mida külmem ilm, seda odavam see arvutimäng on

Tavaliselt määravad odavama hinna arendajad-väljaandjad ise. Nuputamismängu «A Good Snowman Is Hard To Build» loojad aga leiutasid geniaalse viisi, kuidas soodusmüük mänguliseks muuta.

Nimelt on mängu hind otseselt seotud Londoni temperatuuriga. Mida külmem on ilm, seda odavamalt on sul võimalik mäng endale soetada. Temperatuurinäitu kontrollitakse iga tunni tagant.

Kirjutamise hetkel on mängu hinnaks 1,70 dollarit, mis tähendab, et Londonis on 1,7 kraadi sooja. Mängu tavahinnaks on 14,99 dollarit.